مصدران لـCNN: بانون كان سيدافع عن ترامب ويهاجم "النار والغضب".. لكنه تراجع لهذا السبب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدران، في تصريحات خاصة لـCNN، أن ستيف بانون، كبير مستشاري الشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس دونالد ترامب، كان سيهاجم مايكل وولف مؤلف كتاب "النار والغضب" ويدافع عن ترامب، إلا أن الرئيس هاجم مستشاره السابق بسبب التصريحات المنسوبة له في الكتاب ما دفع بانون إلى التراجع عن الدفاع ترامب.

مستشار ترامب السابق يزعم خيانة الإدارة للوطنية: القصة الكاملة 2:37

وقال مصدر مقرب من بانون إنه "أعد مع حلفائه مسودة بيان، الأربعاء الماضي، للدفاع عن الرئيس وابنه دونالد ترامب جونيور"، بعد ظهور مقتطفات من كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، الذي نُسب فيه إلى بانون تصريحات تتهم إدارة ترامب بـ"الخائنة وغير الوطنية" وتنتقد تواصل عناصر بفريق حملة ترامب الانتخابية مع شخصيات روسية.

فيما قال مصدر آخر مقرب من بانون إنه تم إعداد مسودة البيان لكن بانون لم يكن قد اتخذ قراره عما إذا كان يجب نشر البيان أم لا، قبيل أن يطلق ترامب تصريحات هجومية ضد بانون ويصفه بأنه "قد فقد عقله". وأضاف المصدر أنه "حين ذلك كان الأوان قد فات لتنظيف أي شيء وتم إلغاء البيان".

وواصل ترامب، السبت، هجومه على مستشاره السابق ومؤلف الكتاب، قائلا: "أعتقد أن المهمل بانون هو من أدخله إلى البيت الأبيض... والآن يبحث عن وظيفة أخرى". كما قال ترامب، الجمعة، إن مايكل وولف خاسر وألف قصصا ليبيع كتابه هذا الممل والكاذب. واستخدم ستيف بانون الذي بكى عند طرده راجيا البقاء بوظيفته".

وهاجم ترامب التقارير التي تشكك في قدرته العقلية، وازداد انتشارها بعد صدور كتاب "النار والغضب"، واصفا نفسه بـ"العبقري راجح العقل". وقال ترامب: "الآن وبعد عام من الدراسة المكثفة، اتضح أن التواطؤ مع روسيا مجرد خدعة للشعب الأمريكي، الديمقراطيون وأتباعهم، ووسائل الإعلام الكاذبة، يسترجعون الأسلوب القديم الذي استعمل ضد (الرئيس الأمريكي الراحل) رونالد ريجان ويصرخون مشككين في الاتزان العقلي والذكاء".

وأضاف: "في الواقع أكبر عاملين أساسيين في حياتي هما رجاحة العقل والذكاء الشديد. الملتوية هيلاري كلينتون لعبت بهذه الكروت بقوة، كما يعرف الجميع، واحترقت". وتابع بالقول: "لقد تحولت من رجل أعمال ناجح جدا إلى نجم تلفزيوني لامع... ثم أصبحت رئيسا للولايات المتحدة (من محاولتي الأولى). أعتقد أن هذا يؤهل المرء لا أن يكون ذكيا بل عبقري... عبقري راجح العقل جدا".

وكان مؤلف كتاب "النار والغضب" مايكل وولف قال، في مقابلة مع قناة "NBC"، الجمعة، إن "100% من الأشخاص المحيطين بترامب من أسرته ومستشاريه يشككون في قدرته العقلية وجدارته بالرئاسة". وأضاف أنه حتى ايفانكا ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشنر "يحملونه مسؤولية كل شيء ويقولون: ليس نحن بل هو". وتابع وولف بالقول إن "أقرب المقربين من ترامب يصفونه بأنه مثل الطفل وكبار الموظفين يقولون إنه أحمق وغبي ولا يقرأ ولا يسمع".