ترامب ردا على التشكيك في قدرته العقلية: أنا لست ذكيا.. بل عبقري

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، التقارير التي تشكك في قدرته العقلية، وازداد انتشارها بعد صدور كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، واصفا نفسه بـ"العبقري راجح العقل".

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وفي سلسة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال ترامب: "الآن وبعد عام من الدراسة المكثفة، اتضح أن التواطؤ مع روسيا مجرد خدعة للشعب الأمريكي، الديمقراطيون وأتباعهم، ووسائل الإعلام الكاذبة، يسترجعون الأسلوب القديم الذي استعمل ضد (الرئيس الأمريكي الراحل) رونالد ريجان ويصرخون مشككين في الاتزان العقلي والذكاء".

وأضاف: "في الواقع أكبر عاملين أساسيين في حياتي هما رجاحة العقل والذكاء الشديد. الملتوية هيلاري كلينتون لعبت بهذه الكروت بقوة، كما يعرف الجميع، واحترقت". وتابع بالقول: "لقد تحولت من رجل أعمال ناجح جدا إلى نجم تلفزيوني لامع... ثم أصبحت رئيسا للولايات المتحدة (من محاولتي الأولى). أعتقد أن هذا يؤهل المرء لا أن يكون ذكيا بل عبقري... عبقري راجح العقل جدا".

وكان مؤلف كتاب "النار والغضب" مايكل وولف قال، في مقابلة مع قناة "NBC"، الجمعة، إن "100% من الأشخاص المحيطين بترامب من أسرته ومستشاريه يشككون في قدرته العقلية وجدارته بالرئاسة". وأضاف أنه حتى ايفانكا ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشنر "يحملونه مسؤولية كل شيء ويقولون: ليس نحن بل هو". وتابع وولف بالقول إن "أقرب المقربين من ترامب يصفونه بأنه مثل الطفل وكبار الموظفين يقولون إنه أحمق وغبي ولا يقرأ ولا يسمع".

وسارع هنري هولت ناشر الكتاب بطرحه في الأسواق، الجمعة، بعدما كان مقررا طرحه، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد نشر مقتطفات منه أثارت جدلا حادا في الولايات المتحدة وخارجها. وكان محامو ترامب طالبوا الناشر والمؤلف، الخميس، بوقف نشر الكتاب.

كما هدد محامو ترامب بمقاضاة ستيف بانون كبير مستشاري الشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس ترامب وأحد أبرز عناصر فريق حملته الانتخابية، بتهم "التشهير والقذف والافتراء وانتهاك اتفاق الالتزام بالسرية"، بعد التصريحات المنسوبة إلى بانون ضد ترامب في كتاب "النار والغضب"، التي وصف فيها بعض تصرفات إدارة ترامب بـ"الخائنة وغير الوطنية"، وانتقد تواصل عناصر بفريق حملة ترامب الانتخابية مع شخصيات روسية.