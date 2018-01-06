ترامب: كتاب وولف ممل وبانون بكى راجيا البقاء بوظيفته

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، مايكل وولف، مؤلف كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" وكبير الإستراتيجيين السابق في البيت الأبيض، ستيف بانون، في آخر حلقة بسلسلة الردود والضجة التي أثارها الكتاب وما احتواه من هجوم وانتقادات لاذعة لترامب والطريقة التي يسيّر بها إدارته.

جاء ذلك في تغريدة لترامب من كامب ديفيد، حيث قال: "مايكل وولف خاسر وألف قصصا ليبيع كتابه هذا الممل والكاذب. واستخدم ستيف بانون الذي بكى عند طرده راجيا البقاء بوظيفته.." مستشهدا برسم انفوجرافيك يظهر ما وصفه آراء حول وولف ومصداقيته.

ويذكر أن وولف قال في مقابلة مع قناة "NBC"، الجمعة إن "100% من الأشخاص المحيطين بترامب من أسرته ومستشاريه يشككون في قدرته العقلية وجدارته بالرئاسة". وأضاف أنه حتى ايفانكا ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشنر "يحملونه مسؤولية كل شيء ويقولون: ليس نحن بل هو". وتابع وولف بالقول إن "أقرب المقربين من ترامب يصفونه بأنه مثل الطفل وكبار الموظفين يقولون إنه أحمق وغبي ولا يقرأ ولا يسمع".