أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صنّف المعلق السياسي في CNN كريس سيليزا الألقاب التي وصف بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعداءه في المحافل المحلية والدولية، إليك ترتيبها عبر هذا الفيديو.
شاهد.. هذه هي الألقاب التي وصف بها ترامب أعداءه
شاهد.. إليك الألقاب التي وصف بها ترامب أعداءه
العالم
آخر تحديث السبت, 06 يناير/كانون الثاني 2018; 02:13 (GMT +0400).
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فيديو يستعرض أبرز الألقاب التي وصف بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصومه.
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