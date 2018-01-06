شاهد.. هذه هي الألقاب التي وصف بها ترامب أعداءه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صنّف المعلق السياسي في CNN كريس سيليزا الألقاب التي وصف بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعداءه في المحافل المحلية والدولية، إليك ترتيبها عبر هذا الفيديو.