شاهد.. هذه هي الألقاب التي وصف بها ترامب أعداءه

شاهد.. إليك الألقاب التي وصف بها ترامب أعداءه

العالم
آخر تحديث السبت, 06 يناير/كانون الثاني 2018; 02:13 (GMT +0400).
دونالد ترامبهيلاري كلينتونأمريكاالإدارة الأمريكيةكيم جونغ أون
1:29

فيديو يستعرض أبرز الألقاب التي وصف بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصومه.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صنّف المعلق السياسي في CNN كريس سيليزا الألقاب التي وصف بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعداءه في المحافل المحلية والدولية، إليك ترتيبها عبر هذا الفيديو.

دونالد ترامبهيلاري كلينتونأمريكاالإدارة الأمريكيةكيم جونغ أونكوريا الشمالية