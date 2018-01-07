بوتين والسيسي وعباس يحضرون قداس عيد الميلاد الأورثوذكسي
زعماء يحضرون قداس عيد الميلاد الأورثوذكسي
العالم
آخر تحديث الأحد, 07 يناير/كانون الثاني 2018; 02:45 (GMT +0400).
2:58
شاهد قداس عيد الميلاد الأورثوذكسي في روسيا ومصر وبيت لحم وصربيا
شاهد قداس عيد الميلاد الأورثوذكسي في روسيا ومصر وبيت لحم وصربيا
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