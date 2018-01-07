احتراق منزل امرأة أمريكية اتهمت مرشحا لمجلس شيوخ بالتحرش

حريق بمنزل أمريكية اتهمت مرشحا نيابيا بالتحرش

العالم
آخر تحديث الأحد, 07 يناير/كانون الثاني 2018; 05:37 (GMT +0400).
أمريكاالتحرش الجنسيحرائق
1:00

يجري حالياً تحقيق في حريق متعمد لمنزل تينا جونسون

(CNN)-- كانت تينا جونسون إحدى النساء الثمانية اللاتي اتهمن المرشح السابق لعضوية مجلس الشيوخ، روي مور، بالتصرفات غير اللائقة معهن. ومؤخراً، شب حريق بمنزلها، ولكن لم يُعتقل أحد ولا يبدو أن هناك صلة للحريق بالمزاعم ضد مور. 

أمريكاالتحرش الجنسيحرائق