احتراق منزل امرأة أمريكية اتهمت مرشحا لمجلس شيوخ بالتحرش

(CNN)-- كانت تينا جونسون إحدى النساء الثمانية اللاتي اتهمن المرشح السابق لعضوية مجلس الشيوخ، روي مور، بالتصرفات غير اللائقة معهن. ومؤخراً، شب حريق بمنزلها، ولكن لم يُعتقل أحد ولا يبدو أن هناك صلة للحريق بالمزاعم ضد مور.