تيلرسون: تحقيق تدخل روسيا بالانتخابات لا يؤثر على سياستنا الخارجية

تيلرسون: تحقيق روسيا لا يؤثر على سياساتنا

العالم
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
أمريكاالانتخاباتالانتخابات الأمريكيةروسياريكس تيلرسون
1:29

مقابلتنا مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون. إليكم ما قاله عن تحقيق تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

أمريكاالانتخاباتالانتخابات الأمريكيةروسياريكس تيلرسون