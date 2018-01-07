تيلرسون: تحقيق تدخل روسيا بالانتخابات لا يؤثر على سياستنا الخارجية
تيلرسون: تحقيق روسيا لا يؤثر على سياساتنا
العالم
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
1:29
مقابلتنا مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون. إليكم ما قاله عن تحقيق تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.
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