مصدران لـCNN: اوبرا وينفري تفكر بالترشح لرئاسة أمريكا 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف مصدران مقربان من أيقونة تقديم البرامج الأمريكية، أوبرا وينفري، أن الأخيرة "تفكر بشكل نشط" بالترشح لسباق الرئاسة الأمريكية في العام 2020، وذلك في تصريح خاص لـCNN.

وبين المصدران اللذان اشترطا عدم التعريف بهوياتهما أن مقربون من وينفري كانوا يحثونها للإقدام على مثل هذه الخطوة بصورة سرية خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين لفت أحد المصادر إلى أن وينفري لم تقرر بعد.

ويشار إلى أن CNN تواصلت مع ممثل عن وينفري للسؤال حول هذا الموضوع إلا أنه لم يرد إلى حين كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن وينفري ولدت في 1954 وعاشت طفولة فقيرة، وتعتبر أيقونة في تقديم برامج الحوارية التلفزيونية وممثلة مسرحية وشخصية عالمية، إلى جانب أنها تحظى بالاهتمام على مواقع الإنترنت والصحف والمجلات وفي القنوات التلفزيونية والاذاعية.