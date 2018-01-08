شاهد.. كيم جونغ أون يحتفل بعيد ميلاده الـ34

شاهد.. كيم جونغ أون يحتفل بعيد ميلاده الـ34

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 08 يناير/كانون الثاني 2018; 05:10 (GMT +0400).
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةأسلحة نوويةأمريكادونالد ترامب
1:42

ليس معروفاً كيف سيحتفل القائد القاسي بعيد ميلاده، وما إذا كانت المحادثات مع سيؤول سوف تكون مثمرة.

(CNN)-- ازداد عمر زعيم كوريا الشمالية عاماً الاثنين. ورغم أنه شاب إلا أنه طموح وعنيف. فكيم جونغ أون ذهب أبعد وأسرع من سابقيه من خلال تسريع برنامج كوريا الشمالية النووي، متجاوزاً والده كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ.

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةأسلحة نوويةأمريكادونالد ترامبكيم جونغ أون