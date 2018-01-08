شاهد.. كيم جونغ أون يحتفل بعيد ميلاده الـ34

(CNN)-- ازداد عمر زعيم كوريا الشمالية عاماً الاثنين. ورغم أنه شاب إلا أنه طموح وعنيف. فكيم جونغ أون ذهب أبعد وأسرع من سابقيه من خلال تسريع برنامج كوريا الشمالية النووي، متجاوزاً والده كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ.