خامنئي بذكرى "انتفاض قم على نظام البهلوي": تحليلات عديدة للاحتجاجات وكلها تتفق على أمر واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران، إن هناك العديد من التحليلات التي تناولت موضوع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، لافتا إلى أنها جميعها تتفق على نقطة واحدة تتمثل في الفصل بين مطالب الشعب وحقوقه وبين التحركات الوحشية والمخربة لجماعة ما، على حد تعبيره.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها خامنئي بذكرى "انتفاض قم على نظام البهلوي (نظام الشاه)" حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "إن احتجاج شخص أو مجموعة - ان كانت 100 شخص او 500 شخص، لكونهم حرموا من بعض حقوقهم يشكل موضوعا ما، وانتهاز الفرصة من قبل البعض لهذا التجمع وتوجيه الإساءة إلى القرآن الكريم والإسلام وعلم الجمهورية الإسلامية وحرق المساجد وتدميرها، يشكّل موضوعا اخر؛ وبما يستدعي عدم الجمع بينهما."