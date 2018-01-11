ناقلة النفط "سانتشي" تنفجر جزئيا في بحر الصين الشرقي

بكين، الصين (CNN) -- أعلنت وزارة النقل الصينية، الأربعاء، أن انفجار جزئيا وقع على متن ناقلة النفط الإيرانية "سانتشي"، المشتعلة في بحر الصين الشرقي منذ أيام قبالة سواحل شنغهاي. ما اضطر زوارق الإنقاذ، التي تواصل جهودها للبحث عن 31 بحاراً كانوا على متن الناقلة، إلى التراجع.

واشتعلت النيران في الناقلة "سانتشي"، المسجلة في بنما، لتجنح في المياه بين شانغهاي وجنوب اليابان، وعلى متنها حوالي مليون برميل من النفط كانت بطريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية. وقد اصطدمت الناقلة مع سفينة "CF Crystal" المسجلة في هونج كونج في بحر الصين الشرقي.

وذكرت وزارة النقل الصينية أن السفينة المنكوبة قد جنحت، مساء الأربعاء، 65 ميلاً بحرياً جنوب شرق موقع الاصطدام. وكان القسم الأمامي من "سانتشى" قد انفجر في وقت مبكر حوالي الساعة 12.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وعثرت وزارة النقل الصينية، وفقا لبيان صدر عنها الثلاثاء، على جثة واحدة من أصل 32 مفقودا، بينهم بنغلاديشيان و30 إيرانيا.

وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن المتحدث باسم شركة ناقلات النفط الإيرانية الوطنية، محسن بهرامي، إن الصين لم تحاول إنقاذ البحارة، ولم تسعى لإطفاء الحريق. وقد اتصلت شبكة CNN بالسلطات الصينية للتعليق على موضوع المساعدة، ولكنها لم تتلق ردا بعد.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الصينية أن 12 سفينة كانت تبحث عن البحارة المفقودين في منطقة الناقلة قبل الانفجار وأن الجهود مستمرة في تنظيف أي تسرب خفيف للنفط.

وأوضح خفر السواحل الياباني لشبكة CNN، أنه يرسل سفينة وطائرة دورية واحدة على الأقل لجمع المعلومات عن الحادث ووضع المنطقة، علما أن قيمة ما تنقله الناقلة "سانتشي" يبلغ حوالي 60 مليون دولار.