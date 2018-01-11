ضابط سابق مؤيد لترامب: شهادة ميلاد أوباما بأمريكا مزورة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كرر ضابط الشرطة السابق، جو أربايو، الأربعاء، المزاعم حول شهادة ميلاد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قائلا في لقاء مع CNN إن الوثيقة "مزيفة"، ليعود إلى الجدل الذي دار خلال عهد أوباما بينه وبين خصومه حيال القضية التي تعد شرطا أساسيا من شروط تولي الرئاسة في أمريكا.

وقال أربايو، في لقائه مع CNN: "لا شك في ذلك، ولدينا الدليل، وأنا لن أسرد كل التفاصيل، لكن نعم، انها وثيقة مزورة".

وأعلن أربايو أنه سيترشح لشغل مقعد بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا، وذلك بعد إعلان السيناتور جيف فليك نيته التقاعد من الكونغرس في نهاية فترة ولايته الحالية

وكان أربايو مؤيدا قوياً للرئيس دونالد ترامب خلال حملة الأخير الانتخابية، وقد أصدر ترامب عفوا رئاسيا بحقه في أغسطس/آب الماضي بعد أدين بتهمة قيامة خلال تولي منصب "شريف مقاطعة ماريكوبا" بتحدي أمر قضائي لوقف التنميط العنصري للاتينيين، وقد تعرض لانتقادات واسعة بسبب مواقفه المتشددة حول الهجرة.

وقد سبق لأربايو أن أعلن تأييده في الماضي لحركة "بيرثرزم"، وهي حركة اعتراضه ضد الرئيس باراك أوباما، اتهمته بأنه لم يولد في أمريكا، وبالتالي فهو غير مؤهل ليكون رئيساً. وذكر أربايو أنه لديه دليلا يؤكد تزوير شهادة ميلاد أوباما مضيفا: "لدينا الدليل، ولن يتحدث أحد عن ذلك، ولن ينظر إليه أحد، ويمكن في أي وقت ولأي شخص الحضور لسماع الدليل وسنكون سعداء لإظهاره."

ولدى ترامب أيضاً تاريخ في الترويج لحركة "بيرثرزم"، ولكن خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 ندد بمطالباته السابقة وقال إنه يعتقد أن أوباما ولد في الولايات المتحدة. يذكر أن أوباما رد في أكثر من مناسبة على هذه المزاعم مظهرا ما يؤكد أنه ولد في ولاية هاواي تحديداً.