كانت في طريقها لحفظ القرآن.. اغتصاب وقتل الطفلة زينب يشعل غضباً في باكستان

(CNN)-- أدى مقتل طفلة كان من المفترض أن تكون في طريقها إلى مركز لحفظ القرآن إلى إشعال غضب السكان المحليين في مقاطعة البنجاب الباكستانية، حيث قالوا إن السلطات هناك لم تفعل سوى القليل من أجل الحفاظ على أمن أطفالهم بعد سلسلة من عمليات القتل المماثلة. جثة الطفلة زينب أمين وجدت في مكب نفايات، بعد اغتصابها وشنقها.