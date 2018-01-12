مصادر لـCNN: ترامب عبّر عن إحباطه ممن يأتون لأمريكا من "دول قذرة"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— عبّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، عن "احباطه" من القادمين لأمريكا من ما وصفها بـ"الدول القذرة،" وفقا لمصادر في تصريحات لـCNN.

أحد المصادر الذي أطلع على فحوى ما قاله ترامب في اجتماع بالمكتب البيضاوي، الخميس، صرح لـCNN بأن ترامب قال: "لماذا نريد كل هؤلاء الناس من دول قذرة للقدوم هنا؟" في حين قال مصدر آخر إن ترامب أضاف أيضا: "لماذا نريد المزيد من الهايتيين؟ أخرجوهم."

وكانت صحيفة الواشنطن بوست أول من نشر الخبر حول فحوى ما جرى داخل اجتماع البيت الأبيض بحضور عدد من المشرعين، قائلة إن تصريحات ترامب "صدمت" هؤلاء الحاضرين.