تقرير: محامي ترامب دفع مبالغ مالية لنجمة أفلام إباحية مقابل صمتها بـ2016

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، تقريرا قالت فيه إن محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفع مبلغا ماليا من ستة خانات لنجمة الأفلام الإباحية، ستيفاني كليفورد المعروفة باسم "دانيلز العاصفة،" مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية العام 2016.

وفي الوقت الذي لا يمكن لـCNN التأكد من صحة تقرير الصحيفة الأمريكية، نفى المحامي، مايكل كوهين، هذه الأنباء في بيان لشبكتنا قائلا إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "ينفي بشدة،" دون التطرق لموضوع المبلغ المالي المدفوع والبالغ 130 ألف دولار وفقا لتقرير وول ستريت جورنال.

من جهتها نفت كليفورد هذه الأنباء في بيان، قالت فيه: "الأنباء حول تلقي أموال مقابل صمتي، كاذبة، وإذا تلقيت أموالا فصدقوني ما كنتم لتعلموا عنها عبر الأخبار بل عبر كتابي، والحقيقة أن هذه الأخبار غير صحيحة."