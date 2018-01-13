قلق في أمريكا من هجوم بأسراب طائرات بلا طيار

قلق في أمريكا من هجوم بأسراب طائرات بلا طيار

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و48 دقيقة.
أمريكاروسياطائرات بدون طيارطائرات مقاتلةسوريا
2:15

مسؤولون روس يقولون إنهم يعتقدون أن هذه الطائرات تم اطلاقها من على بعد 30 ميلاً عن أهدافها، ولكن يمكنها أن تسافر لمسافة 60 ميلاً.

أمريكاروسياطائرات بدون طيارطائرات مقاتلةسوريا