قلق في أمريكا من هجوم بأسراب طائرات بلا طيار
قلق في أمريكا من هجوم بأسراب طائرات بلا طيار
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و48 دقيقة.
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مسؤولون روس يقولون إنهم يعتقدون أن هذه الطائرات تم اطلاقها من على بعد 30 ميلاً عن أهدافها، ولكن يمكنها أن تسافر لمسافة 60 ميلاً.
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