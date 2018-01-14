إنذار كاذب بقرب سقوط صاروخ بالستي يصيب هاواي بالذعر

هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تسبب إنذار بقرب سقوط صاروخ بالستي بحالة من الذعر في جزيرة هاواي الأمريكية قبل أن يعود ليتضح أن الأمر ناجم عن خطأ بشري وقع السبت.

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وتسببت الرسالة التي دعت الناس للتوجه إلى الملاجئ جراء تهديد سقوط صاروخ بالستي، بذعر في المنطقة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، واستجابت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي بسرعة على تويتر قائلة: "لا يوجد تهديد بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه هاواي".

وقال حاكم هاواي ديفيد ايغ لشبكة CNN، إن الخطأ البشري أثار الذعر وحالة التأهب للخروج، مضيفاً أن "الخطأ ارتكب أثناء تغير دوام العمل بين الموظفين، وقام الموظف بالضغط على زر التحذير الخاطئ".

وأضاف ديفيد ايغ أن التحذير انتشر على التلفزيون والراديو وكذلك الهواتف المحمولة عبر رسائل نصية. علما أن المنطقة تشهد أساسا حالة من التوتر على خلفية التجارب الصاروخية البالستية التي تجريها كوريا الشمالية، في حين أن مراقبين حذروا من إمكانية أن تتسبب الأخطاء البشرية برد فعل عسكري غير مبني على وقائع.

وغرد ايغ في حسابه أنه سيتلقى مع كبار المسؤولين في إدارة الدفاع والطوارئ من أجل "تحديد سبب الإنذار الكاذب هذا الصباح ومنع وقوعه مرة أخرى".

وتأتى تصريحات الحاكم بعد أن توجه مدير وكالة إدارة الطوارئ في هاواي، فيرن مياجي، إلى مركز العمليات التابع للوكالة الذي يعمل على مدار 24 ساعة لمعرفة سبب ارسال التحذير الخاطئ.

ويذكر أن الجيش الأمريكي يحتفظ بشبكة معقدة ومتكاملة من أجهزة الاستشعار وقدرات الكشف في منطقة الباسيفيك لتتبع نشاط الصواريخ الباليستية، وهي شبكة تم تحسينها في السنوات الأخيرة.