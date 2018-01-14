مسؤول أمريكي: إدراج رئيس القضاء بإيران بقائمة العقوبات له تأثير سياسي خطير

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسؤول بالإدارة الأمريكية، إن إدراج صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في إيران يحمل أثرا سياسيا كبيرا على حد تعبيره.

ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المسؤول الذي لم تذكر اسمه في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، حيث قال: "أود أن أشير إلى أنه من بين التسميات الأربعة عشرة التي أعلنت عنها وزارة الخزانة، ثمة واحد شديد الأهمية وسيكون له تأثير سياسي خطير – في الحقيقة نعتقد أن جميع العقوبات سيكون لها آثار خطيرة – داخل إيران، وهو إدراج رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، وهو بالمناسبة شقيق علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني."

وتابع قائلا: "وبعبارة أخرى، فإن التسميات اليوم ترتقي سياسيا إلى قمة هرم النظام وسوف ترسل رسالة قوية جدا عن موقف الولايات المتحدة، مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استمرار الانتهاكات الإيرانية المستمرة للحقوق ضدّ مواطنيها."

ويذكر أن وزارة الخزينة الأمريكية أضافت، السبت، أسماء 14 شخصية وكيان على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة وأعمال الرقابة على حرية التعبير في إيران، ودعمهم لمطوري الأسلحة الإيرانية.