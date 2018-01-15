سيناتور جمهوري: هجوم ترامب على الإعلام يشبه موقف ستالين

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يترقب الشارع السياسي الأمريكي الأربعاء كلمة نارية سيلقيها السيناتور الجمهوري البارز، جيف فليك، النائب عن ولاية أريزونا، يقارن فيها هجمات الرئيس دونالد ترامب على وسائل الإعلام مع خطاب الدكتاتور السوفيتي الراحل، جوزيف ستالين.

ووفقاً لمقتطف من الخطاب، فإن فليك سوف ينتقد الرئيس لوصفه وسائل الإعلام بـ "عدو الشعب"، وسيعتبره هجوما "لم يسبق له مثيل ولا مبرر له".

وجاء المقتطفات المنقولة من خطاب فليك أيضاً، متوجها بحديثه لترامب: "سيد الرئيس. استخدام رئيسنا لكلمات قالها جوزيف ستالين بصوت عال لوصف أعدائه يدل على الحالة التي وصلت إليها ديمقراطيتنا اليوم."

وتابع بالقول: "ليس هناك أسوأ من استخدام عبارة عدو الشعب، حتى أن (الرئيس السوفيتي الراحل) نيكيتا خروتشوف نهى عن استخدام العبارة، وأخبر الحزب الشيوعي السوفياتي أن العبارة التي قدمها ستالين لغرض إبادة أولئك الذين لا يتفقون مع القائد الأعلى".

وتُظهر المقتطفات أن فليك يرى بأن أعمال ترامب يجب أن تكون "مصدرا كبيرا للعار" بالنسبة لمجلس الشيوخ وأعضاء الحزب الجمهوري.

وقال فليك، الذي أعلن أنه لن يسعى إلى اعادة انتخابه في عام 2018، إنه سيستخدم الوقت المتبقي في مجلس الشيوخ للتحدث ضد الرئيس حسبما يرى ذلك متاحا. وسبق لفليك، وهو منتقد دائم لترامب، أن أعلن نيته عدم الترشح مجددا في خطاب لمجلس الشيوخ بأكتوبر/ تشرين الأول بسبب الوضع السياسي في البلاد وما وصفه بـ"تواطؤ" حزبه مع سلوك ترامب.