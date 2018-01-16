حصرياً.. عمّال “أشبه بالعبيد” من كوريا الشمالية في روسيا

(CNN)-- وراء بوابات صدئة، في نهاية مسار ترابي في مدينة سان بطرسبرغ، يوجد عالم مخفي مما تسميه وزارة الخارجية الأمريكية عمّال “أشبه بالعبيد“. مكان ترسل بيونغ يانغ عمالها إليه لكسب النقود، وهو شريان الحياة الاقتصادية لكوريا الشمالية. حصلت شبكة CNN على وصول حصري إلى موقع بناء، حيث تدفع قرابة 80٪ من عائداتهم إلى بيونغ يانغ وفقاً لمسؤولين أمريكيين.