الشرطة الكندية: الهجوم على محجبة في تورونتو لم يحدث

الشرطة: الهجوم على محجبة في تورونتو لم يحدث

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
الشرطة الكنديةكنداجاستن ترودوالحجاب
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الحادثة حظيت باهتمام دولي، مع إدانة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الهجوم المزعوم.

(CNN)-- قالت شرطة تورونتو إن الحادثة التي زعمت فيها فتاة في الحادية عشرة من عمرها أن حجابها قطع من قبل رجل اعتدى عليها أثناء سيرها إلى المدرسة غير صحيحة.

الشرطة الكنديةكنداجاستن ترودوالحجاب