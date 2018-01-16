(CNN)-- قالت شرطة تورونتو إن الحادثة التي زعمت فيها فتاة في الحادية عشرة من عمرها أن حجابها قطع من قبل رجل اعتدى عليها أثناء سيرها إلى المدرسة غير صحيحة.
الشرطة الكندية: الهجوم على محجبة في تورونتو لم يحدث
الشرطة: الهجوم على محجبة في تورونتو لم يحدث
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
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الحادثة حظيت باهتمام دولي، مع إدانة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الهجوم المزعوم.
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