اعتقال ضابط سابق في CIA احتفظ بأسماء عملاء سريين

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أفادت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء، أن ضابطا سابقاً في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، يُعتقد أنه احتفظ لنفسه بدفاتر صغيرة تحتوي على قوائم مكتوبة بخط اليد تحتوي الأسماء الحقيقية لموظفي الوكالة السرية، أوقف في مطار جون كينيدي الدولي مساء الإثنين.

واتهم جيري تشون شينغ لي، الذي عمل طوال 13 سنة لدى CIA، بحيازة معلومات تتعلق بالدفاع الوطني بشكل غير قانوني، وهو يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في حالة إدانته.

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وكشفت وثائق المحكمة أن الدفاتر، التي وصفها ملف القضية بأنها تضم كتابا يحدد المواعيد وآخر للعناوين، وقعت بيد عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أثناء تفتيشهم لغرف فندقية مكث لي فيها عام 2012، وكانت ملفوفة في "حزمة سفر صغيرة بلاستيكية" داخل أمتعته.

وتحتوي صفحات الدفاتر على أسماء وأرقام هواتف عناصر وكالة المخابرات المركزية وموظفين سريين، فضلا عن عناوين المرافق السرية وملاحظات تشغيلية وأجزاء من معلومات يتراوح تصنيفها بين "سري" و"سري للغاية"، والكشف عنها يمكن أن يسبب ضررا جسيما استثنائيا بأمن الولايات المتحدة.

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وقالت وزارة العدل إن لي، البالغ من العمر 53 عاماً، قد ظهر بشكل أولي أمام محكمة في بروكلين، ولم يقدم أي طلب دفاعي. ولم تتح فرصة الوصول إلى محاميه حتى لحظة إعداد هذا التقرير. وكان لي طوال سنوات عمله التي امتدت من عام 1994 حتى عام 2007 يحمل تصريحا أمنيا سريا يتيح له الوصول إلى تلك المعلومات.

وأوضحت وثائق المحكمة أن لي، وهو مواطن أمريكي، يعيش حاليا في هونغ كونغ، كان في طريقه للانتقال إلى شمال فيرجينيا من هونغ كونغ عندما أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي عمليات البحث في غرف الفندق في أغسطس/آب 2012. وكان لي وأسرته يعيشون في شمال فيرجينيا حتى يونيو/ حزيران 2013 قبل أن يعود بعدها إلى هونغ كونغ، ليُعتقل الاثنين بعد وصوله إلى أمريكا للمرة الأولى منذ ذلك الحين.