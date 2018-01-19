(CNN)-- قال ثنائي من مضيفي الطائرة البابوية للبابا فرنسيس خلال رحلة إن عرسهما كان محجوزاً في الكنيسة قبل ضرب هزة أرضية لتشيلي عام 2010، ودمرت الهزة الأرضية الكنيسة التي كانوا سيحيون عرسهما فيها. فتزوجا زواجاً مدنياً، لكنهم لم يتمكنوا قط من إحياء مراسم الزواج أمام قس في الكنيسة. فعرض عليهم البابا أن يزوجهما وتم ذلك.
شاهد.. البابا فرنسيس يزوج مضيفَين بطائرته البابوية!
البابا فرنسيس يزوج مضيفَين بطائرته البابوية!
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
1:03
زوج البابا فرنسيس مضيفين في مراسم ارتجالية على متن طائرته البابوية
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