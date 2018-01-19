شاهد.. البابا فرنسيس يزوج مضيفَين بطائرته البابوية!

(CNN)-- قال ثنائي من مضيفي الطائرة البابوية للبابا فرنسيس خلال رحلة إن عرسهما كان محجوزاً في الكنيسة قبل ضرب هزة أرضية لتشيلي عام 2010، ودمرت الهزة الأرضية الكنيسة التي كانوا سيحيون عرسهما فيها. فتزوجا زواجاً مدنياً، لكنهم لم يتمكنوا قط من إحياء مراسم الزواج أمام قس في الكنيسة. فعرض عليهم البابا أن يزوجهما وتم ذلك.