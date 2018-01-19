شاهد.. كيف خبأت عصابة مخدر الكوكايين في ثمار أناناس؟

كيف خبأت عصابة مخدر الكوكايين في ثمار أناناس؟

العالم
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
المخدراتمخدراتإسبانياالبرتغال
1:05

صادرت الشرطة في البرتغال واسبانيا ما يقارب الـ750 كيلوغراما من الكوكايين المخبأ في فاكهة الأناناس

المخدراتمخدراتإسبانياالبرتغال