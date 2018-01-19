شاهد.. كيف خبأت عصابة مخدر الكوكايين في ثمار أناناس؟
كيف خبأت عصابة مخدر الكوكايين في ثمار أناناس؟
العالم
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
1:05
صادرت الشرطة في البرتغال واسبانيا ما يقارب الـ750 كيلوغراما من الكوكايين المخبأ في فاكهة الأناناس
صادرت الشرطة في البرتغال واسبانيا ما يقارب الـ750 كيلوغراما من الكوكايين المخبأ في فاكهة الأناناس
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.