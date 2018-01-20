توقف عمل الحكومة الأمريكية بعد فشل الكونغرس بتجاوز أزمة الميزانية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فشل الكونغرس الأمريكي، الجمعة، بالتوصل لاتفاق حول تمرير قرار تمويل الحكومة الفيدرالية على المدى القصير ولمدة أربعة أسابيع حتى الـ16 من فبراير/ شباط المقبل، بعد التصويت الذي تطلب 60 صوتا إضافيا لتمرير هذا القرار.

وبعدم التوصل لاتفاق تغلق الحكومة الأمريكية اعتبارا من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون بذلك المرة الأولى التي تغلق الحكومة منذ العام 2013.

ويشار على أن هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها الحكومة الأمريكية في الوقت الذي يسيطر الحزب ذاته على أغلبية مقاعد الكونغرس بالإضافة على البيت الأبيض، في الوقت الذي يسيطر فيه الجمهوريون على 51 مقعدا فقط.

وفي أول تعليق على هذه الأنباء، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "الليلة اختروا (الديمقراطيون) تقديم السياسة على أمننا القومي والعائلات العسكرية والأطفال وقدرة دولتنا على خدمة جميع الأمريكيين."