شاهد كيف نجا سائق شاحنة على طريق جليدي من الموت!

سائق شاحنة سحب بالكاد استطاع الابتعاد عن الطريق عندما فقد سائق سيارة السيطرة وانتهى به المطاف فوق شاحنته، انظروا كيف التقطت كاميرا مثبته في سيارة الشرطة حدث هذا!