سائق شاحنة سحب بالكاد استطاع الابتعاد عن الطريق عندما فقد سائق سيارة السيطرة وانتهى به المطاف فوق شاحنته، انظروا كيف التقطت كاميرا مثبته في سيارة الشرطة حدث هذا!
شاهد كيف نجا سائق شاحنة على طريق جليدي من الموت!
شاهد كيف نجا سائق شاحنة من الموت!
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و24 دقيقة.
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سائق شاحنة سحب بالكاد استطاع الابتعاد عن الطريق عندما فقد سائق سيارة السيطرة
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