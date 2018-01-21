من داخل نفق حماس المدمّر من قبل إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هذا هو أحد آخر الأنفاق المكتشفة والمدمرة من قبل إسرائيل، قبل 6 أسابيع تقريباً. وهو واحد من ثلاثة أنفاق اكتشفتها إسرائيل ودمرتها خلال الشهرين الماضيين، لتشير إلى أن الأمر لم يكن حظاً جيداً. إذ تعيد إسرائيل الفضل إلى نظام كشف الأنفاق الخاص بها.