من داخل نفق حماس المدمّر من قبل إسرائيل

من داخل نفق حماس المدمّر من قبل إسرائيل

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و31 دقيقة.
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2:24

مراسل شبكتنا أورين ليبرمان داخل أحد أنفاق حماس التي دمرتها إسرائيل.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هذا هو أحد آخر الأنفاق المكتشفة والمدمرة من قبل إسرائيل، قبل 6 أسابيع تقريباً. وهو واحد من ثلاثة أنفاق اكتشفتها إسرائيل ودمرتها خلال الشهرين الماضيين، لتشير إلى أن الأمر لم يكن حظاً جيداً. إذ تعيد إسرائيل الفضل إلى نظام كشف الأنفاق الخاص بها.

إسرائيلالجهاد الإسلاميحركة حماسقطاع غزة