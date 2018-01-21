بتقنية 360 درجة.. قف بين متظاهرات بأمريكا لدعم حقوق المرأة

(CNN)-- في هذا الفيديو المصوّر بتقنية 360 درجة، قف بين آلاف المتظاهرات اللواتي شاركن باحتجاجات بشوارع المدن الأمريكية، من نيويورك إلى لوس أنجلوس، لدعم حقوق المرأة.