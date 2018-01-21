بتقنية 360 درجة.. قف بين متظاهرات بأمريكا لدعم حقوق المرأة

بتقنية 360.. قف بين متظاهرات لدعم حقوق المرأة

العالم
آخر تحديث الأحد, 21 يناير/كانون الثاني 2018; 06:41 (GMT +0400).
أمريكاالمرأةحقوق المرأةمظاهرات
شارك مع أصدقائك

(CNN)-- في هذا الفيديو المصوّر بتقنية 360 درجة، قف بين آلاف المتظاهرات اللواتي شاركن باحتجاجات بشوارع المدن الأمريكية، من نيويورك إلى لوس أنجلوس، لدعم حقوق المرأة.

أمريكاالمرأةحقوق المرأةمظاهرات
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"abelhaik","branding_ad":"World_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"بتقنية 360 درجة.. قف بين متظاهرات بأمريكا لدعم حقوق المرأة","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/01/21","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}