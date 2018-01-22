كيف أمضت ميلانيا ترامب سنتها الأولى؟

(CNN)-- أول مرة ظهرت فيها ميلانيا ترامب تحت الأضواء كانت عندما صاحبت زوجها في رحلته بمايو/أيار، مبهرة الصحافة الأجنبية بأزيائها وثقتها بنفسها. وفي أمريكا، قررت ميلانيا أن مساعدة الأطفال ستكون الجزء الأساسي لمنصة السيدة الأولى خاصتها، وهي نقطة ذكرتها بخطاب نادر لها في خريف العام الماضي.