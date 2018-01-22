كيف أمضت ميلانيا ترامب سنتها الأولى؟

كيف أمضت ميلانيا ترامب سنتها الأولى؟

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 22 يناير/كانون الثاني 2018; 04:08 (GMT +0400).
ميلانيا ترامبدونالد ترامبأمريكا
2:21

عندما انتقلت ميلانيا ترامب إلى واشنطن، تغير عملها من عارضة أزياء وزوجة وأم إلى دوام كامل وجدي بمنصب السيدة الأولى.

(CNN)-- أول مرة ظهرت فيها ميلانيا ترامب تحت الأضواء كانت عندما صاحبت زوجها في رحلته بمايو/أيار، مبهرة الصحافة الأجنبية بأزيائها وثقتها بنفسها. وفي أمريكا، قررت ميلانيا أن مساعدة الأطفال ستكون الجزء الأساسي لمنصة السيدة الأولى خاصتها، وهي نقطة ذكرتها بخطاب نادر لها في خريف العام الماضي.

ميلانيا ترامبدونالد ترامبأمريكا