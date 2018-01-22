بعد أخبار حول علاقتها المزعومة بترامب.. "دانيلز العاصفة" تظهر مجدداً
بروز قضية "دانيلز العاصفة" مع ترامب مجدداً
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 22 يناير/كانون الثاني 2018; 10:29 (GMT +0400).
2:29
على وقع الادعاءات بعلاقة ربطتها برجل الأعمال حينها دونالد ترامب، ستظهر نجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسم "دانيلز العاصفة"، في نادٍ ليلي بولاية كارولاينا الجنوبية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.