بعد أخبار حول علاقتها المزعومة بترامب.. "دانيلز العاصفة" تظهر مجدداً

بروز قضية "دانيلز العاصفة" مع ترامب مجدداً

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 22 يناير/كانون الثاني 2018; 10:29 (GMT +0400).
أمريكادونالد ترامبفضائحالبيت الأبيض
2:29

على وقع الادعاءات بعلاقة ربطتها برجل الأعمال حينها دونالد ترامب، ستظهر نجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسم "دانيلز العاصفة"، في نادٍ ليلي بولاية كارولاينا الجنوبية.

أمريكادونالد ترامبفضائحالبيت الأبيض