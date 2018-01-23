الفلبين تعتقل عراقيا متخصصا بالمتفجرات على صلة بحركة حماس

مانيلا، الفلبين (CNN) -- أوقفت الشرطة الفلبينية الاثنين رجلا عراقيا يدعى طه محمد الجبوري، يُعتقد أنه على صلة بحركة حماس الفلسطينية، وذلك بتهمة تجاوز فترة الإقامة المسموح بها في البلاد، وفقا لما أكدته الشرطة المحلية، وذلك بعد تلقيها إنذارا من السفارة العراقية في مانيلا.

ونقلت شبكة CNN الفلبينية عن قائد الشرطة المحلية، رونالدو باتو ديلا روزا، قوله إن الجبوري عمل بمنصب مستشار لحركة حماس في العاصمة السورية، دمشق، متوليا مهمة تحسين تكنولوجيا الصواريخ لدى الحركة المصنفة على قوائم الإرهاب في إسرائيل وأمريكا وبريطانيا ودول أوروبية.

ووفقا لديلا روزا فقد أوقفت الشرطة الجبوري بعد معلومات استخبارية، مضيفا أن الرجل البالغ من العمر 64 عاما كان يحمل تأشيرة دخول صالحة لمدة 90 يوما تنتهي في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبحسب الضابط الفلبيني فإن الجبوري زعم أنه دخل الفلبين بهدف عقد اجتماعات عمل على صلة بخلفيته العملية بمجالي خصائص المعادن والمتفجرات.

ولفت ديلا روزا إلى أن السلطات لم تكتشف بعد سبب تجاوز الجبوري لمدة إقامته مضيفا: "حتى الآن لم تتضح أسباب تجاوزه لمدة دخوله كما لم يتضح الخطر الذي كان يمثله للفلبين، ولكن واقع وجوده في البلاد بفترة المعارك في ماراوي (مدينة أعلن أنصار داعش السيطرة عليها بالفلبين قبل طردهم منها بالقول) وكذلك خلال قمة دول الآسيان دفع السفارة العراقية لتحذيرنا."

وأكدت السلطات الفلبينية أنها تنسق مع السفارة العراقية في مانيلا من أجل ترحيل الجبوري.