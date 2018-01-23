شاهد.. الصواريخ الباليستية: من يملك ماذا؟

شاهد.. الصواريخ الباليستية: من يملك ماذا؟

العالم
آخر تحديث منذ11 دقيقة.
أسلحةأسلحة إيرانأسلحة نوويةأمريكاتجارة الأسلحة
1:50

الأسلحة النووية هي أجهزة مرعبة، لكنها لا تشكل خطراً كبيراً حتى تحملها صواريخ باليستية لمسافات بعيدة.

(CNN)-- كم عدد الدول التي تملك فعلاً صواريخ باليستية؟ ومن من الدول تستطيع الدفاع عن نفسها ضد الهجمات بهذه الصواريخ؟ تعرف على الأمر عبر هذا الفيديو.

أسلحةأسلحة إيرانأسلحة نوويةأمريكاتجارة الأسلحةكوريا الشمالية