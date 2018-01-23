(CNN)-- كم عدد الدول التي تملك فعلاً صواريخ باليستية؟ ومن من الدول تستطيع الدفاع عن نفسها ضد الهجمات بهذه الصواريخ؟ تعرف على الأمر عبر هذا الفيديو.
شاهد.. الصواريخ الباليستية: من يملك ماذا؟
شاهد.. الصواريخ الباليستية: من يملك ماذا؟
العالم
آخر تحديث منذ11 دقيقة.
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الأسلحة النووية هي أجهزة مرعبة، لكنها لا تشكل خطراً كبيراً حتى تحملها صواريخ باليستية لمسافات بعيدة.
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