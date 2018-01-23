أول ظهور لـ"بيل كوسبي" منذ محاكمته بالاعتداء الجنسي

أول ظهور لكوسبي منذ محاكمته بالاعتداء الجنسي

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 23 يناير/كانون الثاني 2018; 08:50 (GMT +0400).
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قام بيل كوسبي بأداء عرض صغير في فيلادلفيا، وهو أول ظهور له على خشبة المسرح منذ محاكمته الاعتداء الجنسي الإجرامي.

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