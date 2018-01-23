دون حل للقضية.. هل سيعود لاجئو الروهينغا لبلادهم؟

دون حل.. هل سيعود لاجئو الروهينغا لبلادهم؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و9 دقائق.
ميانمارالروهينغاالإسلام
2:03

قيل للاجئي الروهينغا أن يعودوا إلى المكان الذي كاد أن يقتلهم، ولكن الحقيقة المرة هي أن الأزمة في ميانمار لم تنته بعد.

ميانمارالروهينغاالإسلام