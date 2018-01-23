دون حل للقضية.. هل سيعود لاجئو الروهينغا لبلادهم؟
دون حل.. هل سيعود لاجئو الروهينغا لبلادهم؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و9 دقائق.
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قيل للاجئي الروهينغا أن يعودوا إلى المكان الذي كاد أن يقتلهم، ولكن الحقيقة المرة هي أن الأزمة في ميانمار لم تنته بعد.
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