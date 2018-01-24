زعيم إنجيلي أمريكي: الله اختار ترامب وعلاقته بنجمة إباحية مزاعم

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية بيلي غراهام الإنجيلية إن الرئيس دونالد ترامب هو "شخص نجح بتغيير نفسه" وسط تقارير حديثة عن علاقته المزعومة مع نجمة الإباحية ستورمي دانيلز.

وذكر فرانكلين غراهام في مقابلة لشبكة CNN، مع المذيع دون ليمون، الثلاثاء: "هذه العلاقات المزعومة التي قيل إنها كانت مع ترامب لم تحدث خلال وجوده في منصبه".

وتأتي تصريحات غراهام بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن محامي ترامب، مايكل كوهين، شكل شركة ذات مسؤولية محدودة لدفع الأموال لصالح نجمة الإباحية السابقة مقابل عدم التحدث علناً عن لقاء جنسي مزعوم مع ترامب الذي كان آنذاك لم يزل مرشحا رئاسيا.

ولم تؤكد شبكة CNN ، بشكل مستقل تقارير "وول ستريت جورنال"، ورداً على تقرير الصحيفة الأولي حول هذه القضية، قال كوهين إن هذه الشائعات منتشرة منذ عام 2011، وأن ترامب "ينكر مرة أخرى بشدة مثل هذه الحادثة".

وسأل ليمون غراهام عن سبب مسارعة الإنجيليين للدفاع عن ترامب في حين أنهم امتنعوا عن القيام بذلك خلال ما تعرض له الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، وعلاقته مع المتدربة مونيكا لوينسكي، فرد غراهام بالقول إن هناك فرقا بين قضية كلينتون خارج إطار الزواج و"الشؤون المزعومة" بحق ترامب، قائلاً: "لقد حدث هذا منذ أكثر من عشرة أعوام لذلك، اعتقد أن هناك فرقاً كبيراً. نحن لا نبرر التجاوز لأحد ولكن علينا النظر لتسلسل الأحداث وأن الأمر يعود لما قبل توليه (ترامب) منصبه."

وأوضح غراهام أن الرئيس قد نضج على مر السنين. ومع ذلك، ذكر ليمون التغريدات المثيرة للجدل في التقارير الأخيرة من تصريحات ترامب المهينة بشأن بعض الدول في أفريقيا.

وأضاف غراهام في دفاعه المستمر عن ترامب أن الرئيس رجل أعمال وليس سياسياً وأنه "يتكلم بطريقة معينة" لشرح وجهة نظره، مشيراً إلى أن الرئيس "أساء" للشعب إلا انه أكد أن الله وضعه في البيت الأبيض لسبب ما.

وختم غراهام بالقول "اعتقد أن دونالد ترامب رجل طيب"، مضيفاً "لقد ارتكب كل الأخطاء الممكنة خلال ترشحه ومع ذلك فاز، وأنا لا أفهم الأمر إلا بأن الله وضعه هناك".