شاهد.. مقتل شخصين في إطلاق نار بمدرسة في كنتاكي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لقي شخصان على الأقل حتفهما في إطلاق نار بمدرسة في ولاية كنتاكي بينما أصيب 18 آخرين. وقال حاكم الولاية، مات بيفين، إن المشتبه به اعتقل في الموقع وستوجه إليه تهمة القتل.