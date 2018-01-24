أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لقي شخصان على الأقل حتفهما في إطلاق نار بمدرسة في ولاية كنتاكي بينما أصيب 18 آخرين. وقال حاكم الولاية، مات بيفين، إن المشتبه به اعتقل في الموقع وستوجه إليه تهمة القتل.
شاهد.. مقتل شخصين في إطلاق نار بمدرسة في كنتاكي
مقتل شخصين في إطلاق نار بمدرسة في كنتاكي
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 24 يناير/كانون الثاني 2018; 10:24 (GMT +0400).
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المشتبه به اعتقل في الموقع وستوجه إليه تهمة القتل، بحسب ما ذكر حاكم ولاية كنتاكي، مات بيفين.
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