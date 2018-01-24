جاسوسة سابقة لكوريا الشمالية: لا تنخدعوا واحذروا من الألعاب الأولمبية

(CNN)-- محاولة إيقاف دموعها، تفسر كيم هيون هوي، الجاسوسة السابقة لكوريا الشمالية، سبب تكلمها المستمر عن موضوع تفجيرها لطائرة الخطوط الجوية الكورية 858، اليوم بعد 30 عاماً.. فكوريا الشمالية ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية في الشهر المقبل.