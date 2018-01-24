جاسوسة سابقة لكوريا الشمالية: لا تنخدعوا واحذروا من الألعاب الأولمبية

جاسوسة سابقة لكوريا الشمالية: لا تنخدعوا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين ودقيقتين.
كوريا الشماليةكوريا الجنوبيةالألعاب الأولمبية
3:00

اختيرت عندما كانت طالبة في الجامعة بعمر 18 لمهاراتها اللغوية، وجندت من قبل حزب العمال الحاكم لتكون جاسوسة لصالح كوريا الشمالية. هذه هي كيم هيون هوي.

(CNN)-- محاولة إيقاف دموعها، تفسر كيم هيون هوي، الجاسوسة السابقة لكوريا الشمالية، سبب تكلمها المستمر عن موضوع تفجيرها لطائرة الخطوط الجوية الكورية 858، اليوم بعد 30 عاماً.. فكوريا الشمالية ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية في الشهر المقبل.

كوريا الشماليةكوريا الجنوبيةالألعاب الأولمبية