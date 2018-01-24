شاهد.. تيليرسون وهايلي ينددان بدعم روسيا للأسد بملف “الكيماوي“.. وموسكو: ربط زائف

(CNN)-- هاجم وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيليرسون، روسيا في خطاب له، قائلاً إنها خرقت التزاماتها تجاه الولايات المتحدة وفشلت في حل مسألة الأسلحة الكيماوية في سوريا. ومن جانبها، هاجمت مبعوثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، روسيا أيضاً على ضوء القضية ذاتها، الثلاثاء، وذلك بعد ظهور أنباء عن استخدام أسلحة كيماوية بشرق الغوطة. وفي المقابل، قال مبعوث روسيا إلى الأمم المتحدة، فازلي نبينزيا، إن الولايات المتحدة وغيرها تربط على نحو زائف بين موسكو ونظام الأسد في ما يتعلق باستخدام غاز الكلورين.