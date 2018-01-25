أكبر قضية اعتداء جنسي بأمريكا.. السجن 175 سنة للطبيب نصّار

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- الطبيب السابق بفريق الجمباز الأمريكي لاري نصار أقر بذنب اقتراف 7 تهم بسلوك جنسي إجرامي. أكثر من 150 ضحية من النساء قدمن شهادات في المحكمة قبل إعلان الحكم. القاضية روزماري أكويلينا حكمت على نصار بالسجن لما يصل إلى 175 عاماً.