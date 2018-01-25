أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- الطبيب السابق بفريق الجمباز الأمريكي لاري نصار أقر بذنب اقتراف 7 تهم بسلوك جنسي إجرامي. أكثر من 150 ضحية من النساء قدمن شهادات في المحكمة قبل إعلان الحكم. القاضية روزماري أكويلينا حكمت على نصار بالسجن لما يصل إلى 175 عاماً.
أكبر قضية اعتداء جنسي بأمريكا.. السجن 175 سنة للطبيب نصّار
أكبر قضية اعتداء جنسي.. السجن 175 سنة لنصّار
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و48 دقيقة.
2:06
شاهد لحظة إعلان القاضية روزماري أكويلينا الحكم بالسجن لـ175 عاماً على الطبيب السابق بفريق الجمباز الأمريكي لاري نصار.
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