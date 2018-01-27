(CNN)-- أدى انفجار سيارة إسعاف محمّلة بمتفجرات إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وجرح 140 آخرين، في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، وفقاً لما ذكره مسؤولون.
شاهد.. 40 قتيلاً على الأقل بانفجار سيارة إسعاف مفخّخة بأفغانستان
40 قتيلاً على الأقل بانفجار مركبة بأفغانستان
العالم
آخر تحديث السبت, 27 يناير/كانون الثاني 2018; 03:26 (GMT +0400).
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أكدت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم التنظيم زبيد الله مجاهد.
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