شاهد.. 40 قتيلاً على الأقل بانفجار سيارة إسعاف مفخّخة بأفغانستان

(CNN)-- أدى انفجار سيارة إسعاف محمّلة بمتفجرات إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وجرح 140 آخرين، في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، وفقاً لما ذكره مسؤولون.