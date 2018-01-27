شاهد.. 40 قتيلاً على الأقل بانفجار سيارة إسعاف مفخّخة بأفغانستان

40 قتيلاً على الأقل بانفجار مركبة بأفغانستان

العالم
آخر تحديث السبت, 27 يناير/كانون الثاني 2018; 03:26 (GMT +0400).
أفغانستانانفجاراتحركة طالبان
6:49

أكدت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم التنظيم زبيد الله مجاهد.

(CNN)-- أدى انفجار سيارة إسعاف محمّلة بمتفجرات إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وجرح 140 آخرين، في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، وفقاً لما ذكره مسؤولون.

أفغانستانانفجاراتحركة طالبان