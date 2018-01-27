حصري.. معارض روسي لـCNN: بوتين هو أكثرهم فساداً ويخشى المنافسة الحقيقية بالانتخابات

معارض روسي لـCNN: بوتين هو أكثرهم فساداً

حصري
آخر تحديث منذ9 دقائق.
فلاديمير بوتينروسيا
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مقابلة حصرية مع المعارض الروسي، أليكسي نافالني، حاوره فيها الزميل ماثيو تشانس.

فلاديمير بوتينروسيا