لماذا أطلق الجمهور صيحات استهجان خلال كلمة لترامب؟

لماذا أطلقت صيحات استهجان خلال كلمة لترامب؟

العالم
آخر تحديث السبت, 27 يناير/كانون الثاني 2018; 10:40 (GMT +0400).
دونالد ترامبالإعلامإعلاممنتدى دافوس
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الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال كلمة له في منتدى دافوس بسويسرا.

دونالد ترامبالإعلامإعلاممنتدى دافوس