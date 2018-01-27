لماذا أطلق الجمهور صيحات استهجان خلال كلمة لترامب؟
لماذا أطلقت صيحات استهجان خلال كلمة لترامب؟
العالم
آخر تحديث السبت, 27 يناير/كانون الثاني 2018; 10:40 (GMT +0400).
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الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال كلمة له في منتدى دافوس بسويسرا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال كلمة له في منتدى دافوس بسويسرا.
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