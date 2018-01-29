مصورة للاتحاد السوفييتي وجاسوسة في لندن.. تعرف على إيديث ذات الحياة المزدوجة السرية

إيديث.. مصورة متخفية وجاسوسة للسوفييت في لندن

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 29 يناير/كانون الثاني 2018; 07:29 (GMT +0400).
الاتحاد السوفييتي السابقالتجسسبريطانياالتصوير
2:04

كانت واحدة من بين أهم مكتشفي المواهب في KGB، وكانت واحدة من العقول المدبرة لـ “Cambridge Five.”

(CNN)-- يعبّر المخرج بيتر ستيفان جونك عن خواطره في هذا الفيديو فيما يتعلق بحياة عمته، إديث تيودور هارت، التي عاشت حياة مزدوجة أثناء العمل لدى المخابرات السوفييتية KGB.

الاتحاد السوفييتي السابقالتجسسبريطانياالتصوير