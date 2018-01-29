(CNN)-- يعبّر المخرج بيتر ستيفان جونك عن خواطره في هذا الفيديو فيما يتعلق بحياة عمته، إديث تيودور هارت، التي عاشت حياة مزدوجة أثناء العمل لدى المخابرات السوفييتية KGB.
مصورة للاتحاد السوفييتي وجاسوسة في لندن.. تعرف على إيديث ذات الحياة المزدوجة السرية
إيديث.. مصورة متخفية وجاسوسة للسوفييت في لندن
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 29 يناير/كانون الثاني 2018; 07:29 (GMT +0400).
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كانت واحدة من بين أهم مكتشفي المواهب في KGB، وكانت واحدة من العقول المدبرة لـ “Cambridge Five.”
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