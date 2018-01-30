بسن الـ11عاماً..أُجبرت هذه المرأة على الزواج من مغتصبها

بسن الـ11عاماً..أُجبرت على الزواج من مغتصبها

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 04:52 (GMT +0400).
زواج الأطفالزواج وطلاقأمريكا
2:52

اُغتصبت في العام 1969، من قبل شماس في كنيسة عائلتها.

(CNN)-- كان يبلغ من العمر 19 عاماً..وكانت هي تبلغ من العمر 10 أعوام. وتسبب الاعتداء بحملها، وتركها للمدرسة الابتدائية، ما جعلها تمر بشكل مبكر بتجربة سن البلوغ. تقول إن والدتها أجبرتها بعد ذلك على الزواج من مغتصبها.

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