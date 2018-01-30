بسن الـ11عاماً..أُجبرت هذه المرأة على الزواج من مغتصبها

(CNN)-- كان يبلغ من العمر 19 عاماً..وكانت هي تبلغ من العمر 10 أعوام. وتسبب الاعتداء بحملها، وتركها للمدرسة الابتدائية، ما جعلها تمر بشكل مبكر بتجربة سن البلوغ. تقول إن والدتها أجبرتها بعد ذلك على الزواج من مغتصبها.