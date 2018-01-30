رئيس الدفاع المدني بإيران: 3 أضلع للاحتجاجات الأخيرة أحدها تلغرام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال العميد غلامرضا جلالي، رئيس جهاز الدفاع المدني الإيراني، إن هناك ثلاثة أضلع للاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بلاده، لافتا إلى أن أحدها يتمثل بشبكة التواصل الاجتماعي، تيلغرام.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان جلالي قوله: "أسباب الاحداث الاخيرة تكونت في اطار مثلث ضم في ضلعه الاول الفضاء الافتراضي وفي ضلعه الثاني ارضيات المشاكل الاقتصادية والضلع الاخير تهديدات الاعداء؛" مشددا علي "ضرورة دراسة هذه العناصر برمتها."

وتابع قائلا: "شبكة تليغرام، رئيس هذه الشبكة، باول دورف، يعرف في بلاده على انه شخص مثير للفوضى وقد غادر روسيا إثر تكرر الاحداث المشابهة للاضطرابات الاخيرة داخل بلادنا وتحريض الشعب ضد الحكومة في هذا البلد.. مدير تلغرام لا يتقاضى أجرا مقابل تقديم الخدمات للمستخدمين الايرانيين لكنه بهدف الحصول على العائدات يقوم ببيع معلوماتنا إلى اولئك الذين هم بحاجة الي هذه المعلومات من اجل تحليل الوضع في البلاد."