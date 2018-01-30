من هو..؟ أمريكي مجهول قابل أخ زعيم كوريا الشمالية قبل مقتله

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- التقى كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رجلاً أمريكياً مجهول الهوية قبل مقتله بخمسة أيام، وفقاً لما ذكرته جلسة استماع بمحكمة ماليزية.