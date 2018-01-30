أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- التقى كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رجلاً أمريكياً مجهول الهوية قبل مقتله بخمسة أيام، وفقاً لما ذكرته جلسة استماع بمحكمة ماليزية.
من هو..؟ أمريكي مجهول قابل أخ زعيم كوريا الشمالية قبل مقتله
أمريكي قابل أخ زعيم كوريا الشمالية قبل مقتله
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 04:04 (GMT +0400).
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من هو الأمريكي الغامض الذي التقى بالأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية قبل مقتله؟
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