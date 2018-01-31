شاهد.. التحقيق مع معلم وصف جيش أمريكا بـ“أدنى من الدنيء”

تحقيق مع معلم وصف جيش أمريكا بأدنى من الدنيء

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و27 دقيقة.
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الطالب الذي التقط الفيديو قال إنه تعرض للتمييز لأنه ارتدى سترة للمارينز.

(CNN)-- قال الطالب فيكتور كوينونيز ذو الـ17 عاماً إنه التقط هذا الفيديو لمعلمه وهو يصف الجيش بأنه “أدنى من الدنيء.” وأشار فيكتور إلى أنه تعرض للتمييز لأنه ارتدى سترة للمارينز.

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