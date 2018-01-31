(CNN)-- قال الطالب فيكتور كوينونيز ذو الـ17 عاماً إنه التقط هذا الفيديو لمعلمه وهو يصف الجيش بأنه “أدنى من الدنيء.” وأشار فيكتور إلى أنه تعرض للتمييز لأنه ارتدى سترة للمارينز.
شاهد.. التحقيق مع معلم وصف جيش أمريكا بـ“أدنى من الدنيء”
تحقيق مع معلم وصف جيش أمريكا بأدنى من الدنيء
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و27 دقيقة.
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الطالب الذي التقط الفيديو قال إنه تعرض للتمييز لأنه ارتدى سترة للمارينز.
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