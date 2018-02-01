ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا ترامب التي شغلت العالم قبل عام
ميشيل تكشف عن هدية ميلانيا واللحظة المحرجة
العالم
آخر تحديث الخميس, 01 فبراير/شباط 2018; 07:43 (GMT +0400).
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ميشيل أوباما كشفت أيضاً عما كان بداخل الصندوق
ميشيل أوباما كشفت أيضاً عما كان بداخل الصندوق
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