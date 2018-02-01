ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا ترامب التي شغلت العالم قبل عام

ميشيل تكشف عن هدية ميلانيا واللحظة المحرجة

العالم
آخر تحديث الخميس, 01 فبراير/شباط 2018; 07:43 (GMT +0400).
ميشيل أوباماباراك أوباماميلانيا ترامبدونالد ترامبطرائف
1:02

ميشيل أوباما كشفت أيضاً عما كان بداخل الصندوق

ميشيل أوباماباراك أوباماميلانيا ترامبدونالد ترامبطرائف