قصة حب ملكة هندوسية وملك مسلم تثير جدلا بالهند.. هذا فيلم “بادامافات” 

بادامافات.. هندوسية ومسلم يثيران جدلاً وعنفاً

العالم
آخر تحديث الخميس, 01 فبراير/شباط 2018; 03:49 (GMT +0400).
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أثار هذا الفيلم الهندي جدلاً واسعاً بسبب إشاعات عن مشهد رومنسي بين ملكة هندوسية أسطورية وملك مسلم من الغزاة