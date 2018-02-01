لورد بريطاني يقدم استقالته “خجلاً” من تأخره عن جلسة

لندن، بريطانيا (CNN)— استقال عضو من مجلس اللوردات البريطاني بعدما قدم متأخراً إلى جلسة مخصصة للرد على استفسارات الأعضاء، قائلاً إنه “يخجل من نفسه”. وفي وقت لاحق، تراجع عن استقالته بعدما رفضها رئيس الوزراء معتبرا أنها "غير ضرورية”.

وأضاف لورد بيتس: “خلال الخمس سنوات التي كان لي الشرف فيها أن أجيب على أسئلة باسم الحكومة، لطالما اعتقدت أنه علينا تقديم أعلى معايير للاحترام عند الرد باسم الحكومة على أسئلة السلطة التشريعية.”